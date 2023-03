La New Mater Volley Castellana va a Ko al tie break e scivola al quinto posto

Si chiude nuovamente al tie break l’incrocio tra Bcc Castellana Grotte e Tinet Prata di Pordenone.Così come già successo nella partita di andata, anchenella 25esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, è il quinto set ad essere decisivo tra pugliesi e friulani. Questa volta, però, il successo va alla formazione allenata da Dante Boninfante. Dopo il 2-3 dell’andata, infatti, finisce 2-3 (23-25, 25-22, 25-19, 22-25, 12-15) anche la sfida di ritorno con la New Mater che pure aveva reagito allo 0-1 iniziale ma che ha dovuto subire pure la rimonta dopo il 2-1 parziale.

Quinta sconfitta stagionale interna per la Bcc Castellana Grotte di Jorge Cannestracci che chiude il suo cammino al Pala Grotte, per quanto riguarda la stagione regolare, con un altro stop e ora ritroverà l’impianto di casa ad aprile per i quarti di finale dei playoff promozione.

Sono otto, invece, i tie break giocati finora, cinque quelli disputati in casa con tre sconfitte. Questa maturata con Prata di Pordenone è pesante anche sul piano della classifica con la Bcc che scivola in quinta posizione con 43 punti (in attesa della gara del Santa Croce sesto con 42 punti).

Complessivamente al Pala Grotte si è vista una Tinet superiore in battuta, a muro e in attacco, con meno errori distribuiti nel corso del match. La Bcc era anche riuscita a ribaltarla, ma l’ingresso di Gutierrez alla fine ha spostato ancora gli equilibri (9 punti tra quarto e quinto set per il cubano).