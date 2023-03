Turismo dentale – Dentista abusivo -Prima visita in Italia e successivamente in Albania

Turismo dentale – Prima visita in Italia e successivamente in Albania. I carabinieri del Nas di Taranto hanno effettuato una ispezione presso uno studio medico del Brindisino.

I militari, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno accertato all’interno dello studio medico l’esecuzione di visite odontoiatriche da parte di un dentista di nazionalità albanese, non in possesso di decreti di riconoscimento o autorizzazioni ai fini dell’esercizio in Italia.

Un’attività illecita collegata al crescente fenomeno del “turismo dentale”, che coinvolge – dunque – anche la provincia di Brindisi. Il dentista esercitava abusivamente la professione di odontoiatria in Italia con l’aiuto di una interprete della stessa nazionalità.

All’interno dello studio presente anche un’altro uomo italiano il quale si occupava di trovare clienti che si sarebbero dovuti sottoporre alla visita odontoiatrica in Italia prima e successivamente in Albania.

Come appurato, il dentista Pertanto, non potendo espletare alcun tipo di attività, tutti sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica in concorso.

Nella circostanza i militari operanti hanno – inoltre – proceduto al sequestro del materiale utilizzato nel corso delle visite.