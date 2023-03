Martina Franca apre un bando per le pari opportunità. Commissione Pari Opportunità, pubblicato il bando. E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Martina l’avviso pubblico – n. 29 del 21 marzo 2023 – per la presentazione delle autocandidature per la costituzione della Commissione Pari Opportunità del Comune di Martina.

Le istanze saranno esaminate, in via istruttoria, da un gruppo di lavoro composto dal Dirigente del V Settore Servizi alla Persona e da due funzionari del Comune che proporrà al Sindaco, a cui compete la nomina, una graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti dal bando.

L’amministrazione si riserva in ogni momento di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, fermo restando le responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.

per la presentazione delle autocandidature entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 aprile 2023