Baroni sa come far ripartire il Lecce

Marco Baroni, allenatore del Lecce, a mente serena, analizza la sconfitta contro la Fiorentina, quarta consecutiva in campionato. : “La mia squadra ha fatto bene fino al gol che ci ha penalizzato. Sono tranquillo e devo fare in modo che lo sia anche la squadra. Cosa serve? Ritrovare Dobbiamo più vivacità e contro “. Su come invertire il trend, ha le idee chiare: “Prima si raccoglieva molto perché eravamo spensierati. Dobbiamo, soprattutto, ritrovare la serenità”.