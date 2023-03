Incidente tra un mezzo militare ed un auto nel brindisino. Un veicolo militare del Battaglione San Marco si è scontrato con un auto un’Audi, sulla SS 379 nei presso di Torre Guaceto.

Un mezzo dei vigili del fuoco è intervenuto sul posto per estrarre dalle lamiere un 34enne, trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi, ora in rianimazione con fratture multiple

Per il militare coinvolto nell’incidente solpo ferite lievi

Intervenuti uomini della polizia locale e dei Carabinieri per i rilievi del caso e per normalizzare il traffico