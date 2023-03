Due feriti sulla statale San Giorgio Ionico – Taranto. Brutto incidente stamani 21 marzo sulla statale San Giorgio Ionico /Taranto all’altezza Montefusco intorno alle 7:00 che ha causato lunghissime code.

Il bilancio è di due feriti di cui uno in gravi condizioni, trasportati in ospedale dal personale del 118 intervenuto sul posto. Sul posto anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada.

Sono in corso gli accertamenti da un prima ipotesi alla base dell’incidente ci sarebbe l’asfalto reso viscido dalla pioggia. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri.