Premio Giovani Eccellenze… la Puglia investe sul proprio futuro. valorizzare i risultati raggiunti dagli studenti pugliesi e fondamentale per la stessa Puglia. Creare opportunità affinché le menti più brillanti decidano di investire sul proprio futuro, rimanendo nel territorio regionale, serve prima di tutto a se stessi per ricordarsi che la Puglia è terra di eccellenze. Dagli Insegnanti ai Maestri alle strutture, la Puglia crea ogni giorno eccellenza. A partire da mercoledì 1° marzo e fino al 28 aprile sono aperte le candidature al Premio Giovani Eccellenze Pugliesi perché, l’iniziativa di Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione e Diritto allo Studio e ARTI punta a dare evidenza alle “Giovani Eccellenze”.

Ad essere premiati, infatti, saranno i migliori elaborati rispondenti all'hashtag #studioinpuglia perché, realizzati da diplomati e laureati triennali che abbiano conseguito il titolo con il massimo dei voti e che risultino iscritti nell'a.a. 2022/2023 ad un istituto di alta formazione con sede in Puglia, indipendentemente dall'anno di corso.

Gli elaborati, da presentare attraverso le diverse forme espressive previste (foto, video, poesia, racconto, fumetto, graphic novel), dovranno essere inediti e contenere nel titolo o nella descrizione l’hashtag #studioinpugliaperché. Inoltre, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

video: durata massima 2 minuti, sottotitolati in italiano e caricati su YouTube;

foto e tweet: caricati rispettivamente su Instagram e Twitter;

produzioni letterarie: poesie o racconti della lunghezza massima di 1000 battute, spazi inclusi;

fumetti e graphic novel: file in pdf del peso massimo di 10Mb.



Importante novità inserita quest’anno è la possibilità di partecipare al concorso anche in gruppo, composto da non più di tre studenti, di cui almeno il capogruppo in possesso del requisito del massimo dei voti previsto dalla Legge n. 19/2010. Si tratta di una novità di grande impatto immaginata per aumentare l’inclusività del Premio, consentendo di fatto di allargare notevolmente la platea dei destinatari dell’iniziativa.

Ogni studente o gruppo di studenti potrà candidare una sola proposta attraverso la procedura online

Le proposte dovranno essere presentate a partire dal 1 marzo ed entro e non oltre le ore 12.00 del 28 aprile 2023, salvo proroghe. I progetti saranno votati online ed esaminati da una giuria di esperti. Montepremi totale di 150.000€.

V Edizione Premio Giovani Pugliesi