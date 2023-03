Lecce: non si ferma all’alt investe il poliziotto. Nel corso di controlli in mattinata nel leccese in via Merine un uomo non ha rispettato l’alt di un poliziotto e lo ha travolto con la macchina trascinandolo per un centinaio di metri.

Fortunatamente l’agente è riuscito ad azionare lo spray in dotazione riuscendo poi a fermare il pirata.

Lecce: non si ferma all’alt investe il poliziotto

L’uomo è stato sottoposto a fermo ed il poliziotto condotto in ospedale per controlli.