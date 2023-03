Il presidente degli industriali propone un patto per la Puglia

Il Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana dall’Assemblea di Confindustria Brindisi propone un Patto per la Puglia a livello comunale, regionale, nazionale, per l’utilizzo dei fondi comunitari, al di là dei localismi o delle appartenenze politiche.

Fontana, nel fare plauso alla Regione Puglia per essere stata virtuosa nell’impiegare al meglio le risorse comunitarie 2014-2020, contribuendo positivamente alla crescita del tessuto produttivo pugliese, si dichiara preoccupato per il blocco di alcuni avvisi se non partirà il Fondo sociale di coesione che darebbe continuità alla programmazione 2021-2027.

Per questo Fontana chiede che insieme ai Ministeri competenti si valutino le modalità amministrative più efficaci per l’utilizzo delle risorse del Fsc, garantendo la necessaria continuità nell’utilizzo dei fondi comunitari

Il Presidente Emiliano ha accolto la proposta di Fontana di dare avvio ad un Patto per la Puglia, manifestando la sua disponibilità ad un confronto costruttivo con la regia delle parti sociali. Anche il ministro Fitto ha espresso la disponibilità a un lavoro sinergico per lo sviluppo del Paese.