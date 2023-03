Bomba in campo – L’Ostuni si difende

Comunicato dell’Asd Ostuni 1945

La società Asd Ostuni 1945 “si dissocia nella maniera più assoluta” dall’accaduto”. “I valori della nostra società – si legge in una nota del club – sono lontani da quanto accaduto oggi. Siamo rammaricati per quanto accaduto ad alcuni tesserati della squadra ospite, per questo esprimiamo la nostra massima solidarietà a loro e all’intera compagine del Novoli. Inoltre la società Asd Ostuni 1945 in virtù di quanto accaduto non intende esternare ulteriori dichiarazioni ai vari organi di informazione, pertanto indice un silenzio stampa”.