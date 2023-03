Femminicidio – Tragedia inaspettata “era una donna gentile”. Disposta nei prossimi giorni, l’autopsia sul corpo della 45enne, casalinga di Carlantino in provincia di Foggia, uccisa il 9 marzo, nell’abitazione coniugale.

Dopo aver commesso il delitto, l’uomo ha rivolto la lama contro sé stesso, procurandosi varie ferite da taglio, poi si è lanciato dal balcone di casa nel tentativo di togliersi la vita. Guarirà, secondo i medici, in 30 giorni.

Attualmente ricoverato al Policlinico di Foggia, dove è piantonato dai carabinieri poichè sottoposto a fermo per omicidio volontario. Numerosi i fendenti inferti

Il 54enne non ha potuto conferire con i carabinieri, che stanno seguendo le indagini del caso. Benchè dichiarato fuori pericolo di vita, è attualmente in stato di choc e, pare, non ricorderebbe nulla di quanto accaduto.

Le uniche parole “non ricordo nulla”