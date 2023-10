Non è mai troppo tardi per laurearsi. A 91 anni conseguirà la 15esima laurea

Non è mai troppo tardi per laurearsi. A 91 anni consegue la 15esima laurea Non è mai troppo tardi per studiare, per imparare cose nuove, per accrescere la propria cultura. Lo sa bene Leonardo Altobelli. Laurearsi per la 15esima volta a 91 anni. Taglierà un nuovo traguardo dopo le lauree in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, doppia laurea in Pedagogia, Agraria, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze turistiche, Storia, Biotecnologie, Archeologia. Vanta anche 7 diplomi in medicina sociale, medicina dello sport, diritto sanitario e tutor di medicina generale.

Questa volta Leonardo Altobelli domani pomeriggio conseguirà la laurea in Scienza Investigative indirizzo criminologico, presso l’Università di Foggia – dipartimento di Giurisprudenza.

Leonardo Altobelli è un ex medico di base in pensione.

Dopo la pensione ha deciso di impiegare il tempo studiando. L’amore per la cultura e per il sapere, lo ha spinto e continua a spingerlo verso questo eccezionale traguardo, senza alcuno sconto da parte del professori dell’ateneo di Foggia.

Lui che, nonostante l’età, ha ancora l’ambizione di un giovane universitario e la consapevolezza di un uomo che la vita ha reso saggio.

Leonardo Altobelli: «Sono lo studente più anziano del mondo, ma ora, dopo questa laurea mi fermo, perchè vorrei lasciare a future memorie quello che ho fatto e perchè l’ho fatto. Mi dedicherò alla scrittura. Ai giovani dico di amare tutto ciò che fanno. Di abbracciare il proprio lavoro, e di farlo con il sorriso e la calma. Lo studio mi ha sempre appassionato. Per questo mi definisco uno ‘studente del mondo».