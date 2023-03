L’Associazione VIDES PAOLO VI ODV Oratorio Salesiano l’Aquilone di Taranto, delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiane di don Bosco, la cui referente è Suor Mariarita Di Leo, in attuazione del progetto Buon Vento sostenuto dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso pubblico “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie, organizza, per la giornata internazionale dei diritti della Donna,il Talk show “I Bambini dicono Donna” che si terrà a Taranto l’8 marzo dalle 18:00 alle 19:45 presso la sede dell’Associazione, sita a di Paolo VI, in Viale del Lavoro SNC.

Un programma di forte impatto tra arte, musica e testimonianze con ospiti speciali: Giorgio Consoli attore di cinema e teatro, Anna Abatemattei speaker e cantante, la Dott.ssa Virginia Losito Psicologa e l’Avv. Simona Sardella matrimonialista e consigliera Pari Opportunità del Comune di Taranto.

Tra esibizioni di canto, clownerie, danza e teatro dei bambini e ragazzi dell’Oratorio sarà l’occasione per approfondire, con gli ospiti presenti, il tema della parità di genere anche dal punto di vista giuridico, quali le sfide che ancora oggi le donne devono affrontare quotidianamente nel lavoro per raggiungere la parità di genere, quali sono i risvolti psicologici causati dalla discriminazione di genere e quali i consigli giusti per una giovane donna che sta cercando di raggiungere i propri obiettivi nella vita.

“La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l’abbraccio che include, il coraggio di donarsi.” (cit. Papa Francesco)

