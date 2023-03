Parte la seconda serie de “Il commissario Ricciardi” girata a Taranto

APPUNTAMENTO ALLE 21, 30 SU RAI 1 CON “FEBBRE”, PRIMO DEI 4 NUOVI EPISODI CHE COMPONGONO QUESTA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE TRATTA DAI ROMANZI DI MAURIZIO DE GIOVANNI.

La serie Tv di Rai 1 de “Il commissario Ricciardi 2” , parte stasera in prima serata con la prima di quattro nuove puntate. A distanza di due anni dalla messa in onda della prima stagione, che nell’inverno 2021 arrivò a una media di share del 24%, le aspettative sono davvero molto alte. Protagonista, sempre Lino Guanciale (43 anni). La serie è stata girata in parte anche a Taranto, nella sua Città Vecchia.