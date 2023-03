Incendio in appartamento nel foggiano. Incendio ad Orta Nova, in un appartamento è divampato in un terrazzo è divampato il fuoco.

Secondo le prime notizie le fiamme sono partite da una stufa a Pellet, o da un corto circuito dal vano cucina.

I Vigili del Fuoco, intervenuti, hanno messo in sicurezza il luogo, domando l’incendio ed evitando che il fuoco raggiungesse alcune bombole a gas,

Ed evitando che venissero coinvolte delle persone, le indagini faranno stabilire la causa del rogo.