Ippodromo Paolo Sesto – Martedì 7 marzo si corre

Nuovo appuntamento con il trotto all’ippodromo Paolo Sesto, martedì 7 marzo a partire dalle 14.00.

Saranno sette le corse del pomeriggio , che sarà aperto da una prova sui 2020 metri e partenza con i nastri riservata a cavalli di tre anni.

L’unico ad aver già affrontato questo tipo di partenza è stato Echo’ Di Grillo, tra l’altro vincendo.

Pertanto all’allievo di Gaetano Di Nardo spettano i favori del pronostico, malgrado a differenza della scorsa volta dovrà avviarsi dalla seconda fila.

Tuttavia, considerando quanto visto e lo scarno campo partenti, non dovrebbero esserci eccessivi problemi per il figlio di Tesoro Degli Dei.

Ciò non significa che il successo è assicurato, infatti l’opposizione è ben assortita, a partire dalla novità per la pista Eccezione, ultimo acquisto della famiglia Brigante affidato in allenamento a Romano Tamburrano, che la interpreterà personalmente.

Ma anche El Dorado Bar ed Endoven hanno una chance da giocarsi, quantomeno in chiave piazzamento.