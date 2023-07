Maxi sequestro di cocaina: Giovane tarantino sorpreso con quasi 6 kg di droga nella propria abitazione

La Polizia di Stato ha effettuato un arresto di rilievo grazie a un’attività investigativa meticolosa, che ha portato al sequestro di una considerevole quantità di cocaina. Il protagonista dell’operazione è un 32enne tarantino, precedentemente ignoto alle forze dell’ordine, sospettato di traffico di droga nella zona dei quartieri Salinella e Paolo VI.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile, che ha effettuato una serie di servizi di appostamento per confermare i sospetti. Una volta acquisite le prove necessarie, gli agenti hanno ottenuto il mandato per effettuare una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane.

All’interno di una stanza dell’appartamento, gli investigatori hanno fatto una scoperta sconcertante: un vero e proprio magazzino di droga. Ma ciò che ha catturato immediatamente l’attenzione dei poliziotti è stato un cellulare utilizzato come schermo per una telecamera posizionata all’uscio dell’abitazione, che riprendeva l’ingresso principale.

All’interno di uno zaino, sono stati rinvenuti 5 panette di cocaina, con un peso complessivo di circa 6 kg. Inoltre, è stato scoperto un contenitore in metallo contenente frammenti di hashish avvolti in carta da forno, per un totale di circa 20 grammi, insieme a un involucro cilindrico contenente dischi di hashish, pesanti circa 40 grammi. Inoltre, un contenitore di vetro sigillato ha rivelato una quantità di marijuana pari a circa 25 grammi. Sono stati anche rinvenuti due bilancini elettronici di precisione funzionanti, tre coltelli da cucina contaminati dalla sostanza stupefacente, e due rotoli di cellophane trasparente comunemente utilizzati per confezionare la droga.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto un telefono cellulare addosso al 32enne e una somma di denaro di 1550 euro nella sua camera da letto, avvolta da un elastico giallo. Questo denaro, molto probabilmente, è il provento dell’attività di spaccio illegale.

Al momento dell’arresto, il 32enne ha dichiarato di non essere il proprietario della droga trovata nell’appartamento e ha sostenuto di detenerla per conto di terzi, ricevendo in cambio una somma di denaro che oscillava tra i 1550 e i 2000 euro.

Dopo la raccolta delle prove, le autorità competenti hanno preso in carico il caso e il sospettato è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Attualmente, l’uomo si trova nella locale Casa Circondariale, in attesa di ulteriori sviluppi del processo.