Beffa per il Cus Jonico a Roseto! Liofilchem Roseto-Cus Jonico 75-74

Un secondo e qualche centimetro, forse millimetro quello della tripla di Amoroso allo scadere, condannano un encomiabile CJ Basket Taranto. Contro la Liofilchem Roseto arriva la quarta sconfitta di fila ma sicuramente un importante segnale da parte dei rossoblu che hanno ritrovato gioco, intensità e carattere ma non la vittoria, per un pelo nella ventiduesima giornata del campionato di serie B Old Wild West girone D, settima di ritorno.

Una gran partita giocata dal CJ Taranto che ha tenuto testa per 40 minuti in tutto e per tutto a una delle squadre più in forma del torneo, seconda in classifica a sole due lunghezze da Ruvo e Luiss Roma. Eppure Taranto ci ha messo cuore e grinta, oltre a tattica e tecnica, e ha retto la forza d’urto di Nikolic (20), Santiangeli (17) e Amoruso (11) rispondendo colpo su colpo con i 23 di Corral, 19 di Cena, 15 di un ritrovato Bruno capaci di trascinare i compagni fino a un epilogo amaro col canestro di Tato Bruno del 72-74 a pochi secondi dalla fine che è stato ribaltato da una “preghiera” da tre di Amoruso segnata a un secondo dalla fine nonostante il poco tempo a disposizione, le mani in faccia e quant’altro per un ko che fa male per come è arrivato ma che non cancella la prestazione rossoblu.