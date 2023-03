Noicattàro: Voci di Donne, Giornata dedicata alla Donna In occasione della Giornata dedicata alla Donna, il Comune di Noicàttaro, in collaborazione con Kumanta Academy, promuove lo spettacolo gratuito intitolato “Voci di Donne”: una serata musicale e teatrale dedicata all’universo femminile, un modo di incontrarsi e ritrovarsi nelle storie di tante donne.

“La Giornata della Donna rappresenta un momento di riflessione, confronto e crescita che non si ferma solo all’8 marzo ma che ci impone delle azioni concrete. Lo spettacolo che abbiamo scelto di promuovere, infatti, si inserisce tra le azioni che abbiamo avviato come amministrazione, in collaborazione con gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Noicàttaro e il centro antiviolenza di ambito Il Melograno per sensibilizzare la cittadinanza su temi così importanti. Il percorso avviato si è già sviluppato in diversi incontri e azioni anche con le attività commerciali locali con l’intento di diffondere ulteriormente informazioni sul servizio già attivo sul territorio per il contrasto alla violenza”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.

“É fondamentale moltiplicare le occasioni di confronto per affrontare temi come quello della violenza sulle donne. Violenza spesso nascosta, di cui si fa fatica a parlare e per questo dobbiamo far sì che le donne non si sentano sole nell’affrontare questi momenti. Con questo ulteriore appuntamento, vogliamo raccontare esperienze di vita coraggiose e approfondire il ruolo della donna nei contesti sociali e lavorativi, guardando la donna nella sua possibilità di essere sé stessa e di trovare il modo di realizzarsi. Per questo vogliamo accendere una luce contro ogni forma che assume la violenza di genere, auspicando un cambiamento radicale. È questo il compito di una società equa”, continua il vicesindaco e assessore con delega alle politiche socio sanitarie Nunzio Latrofa.

L’appuntamento, previsto per venerdì 10 marzo alle 19:30 nella Sala teatro dell’Istituto “Rocco Desimini” a Noicattaro, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.