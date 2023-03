Ancora una battuta d’arresto per la Bcc Castellana Grotte a Porto Viro: ora è terza alle spalle di Cantù

Perde3-0 (25-11, 25-22, 25-23) la Bcc Castellana Grotte nella22esima giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, battuta nello scontro diretto per la zona playoff dalla Delta Group Porto Viro. Perde anche il secondo posto in classifica la formazione allenata da Jorge Cannestracci, superata da Cantù (che ha vinto a Ravenna, sale a 40 punti), ma non da Santa Croce (fermata in casa da Bergamo, resta a 39 punti, come Castellana).

È la sintesi di una domenica amara per il team pugliese che in Veneto rimedia la seconda sconfitta stagionale per 3-0 (dopo quella di oltre tre mesi fa a Cuneo). Solo due volte, infatti, la Bcc ha concluso una gara di questo campionato senza vincere neppure un set: sintomo di una prova in con più lati scuri e meno aspetti positivi rispetto al solito. Porto Viro conquista tre punti battendo meglio (3 aces a 1), murando di più (13 a 4), ricevendo con più precisione, attaccando con più efficacia (58% contro 39%) e sbagliando meno (4 errori gratuiti a 10).

Erati, Pierotti e Sette della Delta Group sono i migliori in campo e i top scorer del match con 12 punti, Theo Lopes il miglior realizzatore della Bcc con 11 (oltre che unico in doppia cifra).