Pulsano: sit- in Fratelli d’Italia per Francesco Marra. Si è svolto nel pomeriggio, (3 Marzo) a Pulsano, nei pressi del Palazzo Comunale, un sit- in di solidarietà per Francesco Marra, ex assessore alle Attività produttive e Marketing territoriale di Fratelli d’Italia presso il medesimo Comune.

Domenica scorsa, gli è stato recapitato un proiettile nella cassetta postale della sua abitazione: un gesto intimidatorio vile e da condannare.

Tanta la solidarietà mostrata all’ex assessore, a partire dai suoi concittadini, militanti e simpatizzanti del Partito di appartenenza; ma anche tanti i dirigenti provinciali presenti di Fratelli d’Italia che hanno assicurato la loro vicinanza e il loro sostegno.

A partire dai due neo- eletti parlamentari, On. AVV. Dario Iaia (coordinatore provinciale FdI) e On. Giovanni Maiorano (vice- coordinatore provinciale); il Consigliere Regionale Renato Perrini (vice coordinatore regionale FdI e Presidente della Commissione Anti-mafia), i due Consiglieri provinciali, Roberto Puglia e Maria Galatone ed consiglieri comunali da tutta la Provincia..

Marra, certo del suo operato, ha assicurato la continuità del suo impegno politico per la comunità e di non essersi certo lasciato spaventare, nonostante la lecita apprensione dei suoi affetti.

Ferma la condanna di tutti per tali atti.

Foto G. Maffucci