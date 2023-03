Olio extravergine. Fari puntati sull’oleoturismo – Milano Olio Officina Festival 2023 – la Puglia protagonista. OLIO OFFICINA FESTIVAL

MILANO Palazzo delle Stelline. A Milano la rassegna Olio Officina Festival 2-4 marzo

L’olio extra vergine di oliva fa più notizia in questo momento dell’anno con anteprime, assaggi, viaggi, eventi, mixology. Meriterebbe di essere più spesso, anche letteralmente, sulla bocca di tutti.

A inizio anno il mondo dell’olio si trova a valutare nei fatti e nei gusti la recente campagna olearia. A lanciare nuove iniziative e a ragionare su come allargare le frontiere di questo meraviglioso prodotto-alimento-testimone di biodiversità.

L’offerta turistica si arricchisce di ulteriori identità e formule espressive, facendo leva sui valori del turismo esperienziale. La recente legge sull’oleoturismo, di cui è stato promotore il senatore Dario Stefàno, apre interessanti prospettive economiche e relazionali per le aziende olivicole e olearie, oltre che innumerevoli vantaggi per i consumatori che avranno la possibilità di verificare, conoscere e apprezzare direttamente nei luoghi di produzione dell’olio extra vergine di oliva. L’incontro è l’occasione per la presentazione del libro Oleoturismo. Opportunità per imprese e territori, di cui Dario Stefàno è autore con Fabiola Pulieri. Dario Stefàno, politico, imprenditore, docente di Economia e contabilità industriale all’Università del Salento; Francesco Lenoci, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

La recente legge sull’oleoturismo apre interessanti opportunità non solo per le aziende olivicole, ma anche per i consumatori che avranno la possibilità di conoscere l’olio extravergine di oliva nei luoghi di produzione. Ed allora prendiamoci il nostro tempo, da soli, con la famiglia, con gli amici alla scoperta dell’olio e dei territori in cui gli ulivi sono parte fondamentale del paesaggio, della storia e della tradizione.

Nell’edizione 2023, che si svolgerà dal 2 al 4 marzo a Milano, ospiterà anche l’anteprima nazionale di “Abulivia” alla presenza del regista Michele Pinto e dell’autore ed interprete Francesco Tammacco, per raccontare la rustica ed inestimabile ricchezza della Puglia in termini di patrimonio naturalistico ed umano, attraverso il lavoro filmico già in selezione in diversi festival internazionali come il peruviano Cusco WebFest.

“Abulivia” è uno spettacolo teatrale di successo, scritto e diretto da Francesco Tammacco nel 2004, che afferma il forte legame con la terra di Puglia e con gli ulivi che la rappresentano nel mondo: “Ab-uli-via” è infatti una sorta di neologismo ideato dallo stesso Tammacco a significare “via dagli ulivi”.

Olio extravergine. Fari puntati sull’oleoturismo – Milano Olio Officina Festival 2023 – la Puglia protagonista. È attorno ad un ulivo che gira una giostra umana, dalle condizioni più varie, dei giovani del Sud che, come gli alberi, partono ancora oggi all’insegna del mondo ma imbracciando una valigia piena di precarietà ed inadeguatezza delle politiche sociali.