La focaccia che fa impazzire tutti

Focaccia pugliese: il paradiso in bocca dopo il bagno…

Se avete mai visitato la Puglia, sapete che il mare è una meraviglia. Ma non solo: anche la gastronomia di questa regione è da leccarsi i baffi. E tra le tante specialità, una spicca per semplicità e bontà: la focaccia pugliese!

La focaccia pugliese è un pane schiacciato, morbido dentro e croccante fuori, condito con pomodorini, sale, origano e olio extravergine d’oliva. È un piatto povero ma ricco di sapore, che si può gustare in qualsiasi momento della giornata. La trovate nelle panetterie, nei bar, nelle friggitorie, ma anche nei ristoranti e nelle sagre. È perfetta da sola o accompagnata da salumi, formaggi, verdure o sottaceti.

Come gustare al meglio la focaccia pugliese



La focaccia pugliese è buona sempre, ma c’è un momento in cui diventa irresistibile: dopo il bagno al mare. Immaginatevi di uscire dall’acqua salata, asciugarvi al sole e sentire il profumo della focaccia appena sfornata.

Non c’è niente di meglio che addentare una fetta calda e succosa, sentire il contrasto tra il dolce dei pomodori e il salato della crosta, godervi la morbidezza dell’impasto e la croccantezza del bordo.

È un’esperienza sensoriale unica, che vi farà innamorare della Puglia e della sua cucina.