Martina Franca – Manto stradale nuovo? Per tre anni blocco per nuovi allacci! ASFALTO SCUOLE PERGOLO. A settembre 2022 sono stati eseguiti in tempi rapidissimi e conclusi prima dell’inizio delle lezioni per evitare possibili disagi agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico i lavori di bitumazione delle strade via Guglielmi (per giungere dinanzi alle scuole c’è anche la viabilità alternativa Str. Grassi) e altre sei strade comprese nel Programma regionale Strada per Strada: via Filippo D’Angiò, viale Europa, viale della Libertà, via Giuseppe Fanelli, via San Girolamo Emiliani e via Davide Carrieri.

“MANTO STRADALE NUOVO? PER TRE ANNI BLOCCO PER NUOVI ALLACCI!”

Dal 2020 Martina Franca prevede il cambio di 8,6 km di rete idrica esistente, 5 milioni di euro di spesa con l’obiettivo di efficientare l’erogazione e ridurre le perdite.

I lavori stanno interessando diverse zone con interventi sulle nostre strade comunali. Previsto lo stanziamento di circa 3 milioni di euro per il rifacimento di diverse strade di Martina con la possibilità di prendere altri futuri finanziamenti.

“Una volta fatte le strade nuove NESSUNO potrà più romperle per un certo periodo di tempo.

“I soldi pubblici meritano rispetto perché sono i soldi di tutti.”

“Sarà necessario AVVISARE TUTTI che per TRE ANNI ci sarà il blocco di altri allacci od altri interventi.Non è più possibile spendere soldi pubblici e dopo 1 mese rompere nuovamente la strada, si cambia rotta.”

Inoltre il territorio di Martina Franca ospita oltre 1/3 del totale delle strade provinciali tutte in gravi condizioni di manutenzione ma idonee, secondo i criteri dettati dal ministero quali tassi d’incidentalità, consistenza della rete viaria e presenza di rischio idrogeologico, a beneficiare dei finanziamenti per il loro rifacimento.

A cui nel 2020 sono stati stanziati 8,4 milioni per Taranto e provincia per programmi e interventi.

Progettazioni relative alla prima tranche di finanziamenti previsti già per il 2020, seguendo un ordine di oggettive priorità segnalate negli anni dai cittadini martinesi. Purtroppo sembra che le segnalazioni siano pervenute in ritardo, altrimenti non si spiega perché le strade siano così mal messe.

