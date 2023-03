Riportiamo dignità e rispetto – Giornata Internazionale contro la discriminazione. Il primo di marzo si celebra la Giornata Internazionale contro la discriminazione.

L’evento fu lanciato per la prima volta nel 2014 da Michel Sidibé, direttore esecutivo di UNAIDS, (il programma delle Nazioni Unite per l’Aids/Hiv) per promuovere una più ampia sensibilizzazione sui temi della discriminazione. Il Programma delle Nazioni Unite per l’AIDS/HIV (UNAIDS) chiede, infatti, che siano adottate delle misure specifiche per eliminare norme discriminatorie, per ripristinare la dignità, il rispetto e salvare vite umane.contro la discriminazione ricordando quanto sia importante unirsi contro ogni forma di discriminazione.

Allo stesso tempo ricordiamo quanto sia importante affermare e difendere sempre il diritto di ciascun individuo di vivere con dignità una vita piena e realizzata. Per concretizzare quanto dispone la nostra Costituzione, all’articolo 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

“La discriminazione” si verifica quando una persona viene ingiustificatamente trattata in modo diverso o esclusa da un servizio o da un’opportunità (un lavoro, una casa, una prestazione sociale o sanitaria, un mezzo di trasporto pubblico, ecc. ) sulla base di una delle seguenti condizioni: nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale o identità di genere, e ogni altra condizione personale e sociale.

Se hai subito o hai assistito a commenti, insulti o comportamenti discriminatori, non restare in silenzio!

Il silenzio e l’indifferenza alimentano la discriminazione.