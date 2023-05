In occasione della giornata internazionale dell’infermiere che sarà celebrata il prossimo 12 maggio, l’Ordine delle Professioni infermieristiche di Taranto ha organizzato un importante convegno dal titolo “La Professione infermieristica vista allo specchio: identità, valori e specifico professionale” presso la sede dell’Ordine, sita alla Via Salinella 15, in cui verrà ripercorsa l’evoluzione storica della Professione infermieristica e del Sistema sanitario nazionale con una attenta analisi etica e deontologica della Professione.

Tra i relatori figurano il Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Taranto, Dott. Pierpaolo Volpe che tratterà gli aspetti giuridici legati alla Professione infermieristica e alla responsabilità professionale, il Dott. Pio Lattarulo, esperto di bioetica e componente della Commissione permanente per la revisione del Codice di deontologia professionale della Federazione nazionale dell’Ordine degli infermieri, che si occuperà dell’identità professionale e la Dott.ssa Maria Carmela Bruni, esperta di bioetica e Dirigente delle Professioni sanitarie ASL Taranto che tratterà l’etica e i valori della Professione infermieristica.

Il tema del convegno è stato scelto ad hoc proprio per celebrare la giornata internazionale dell’infermiere che ricorre il 12 maggio in onore di Florence Nightingale, fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne, nata a Firenze il 12 maggio 1820.

Il manifesto che abbiamo realizzato per il 12 maggio è la chiara rappresentazione di come la sanità e l’assistenza infermieristica si sono evolute nel corso degli anni, da una parte Florence Nightingale, con la sua famosa lanterna durante la guerra di Crimea nell’Ospedale di Scutari, dall’altra il nuovo infermiere che con l’ausilio della tecnologia e con un percorso di studi universitario è in grado di rispondere a pieno ai bisogni di salute della popolazione e adattarsi alle sempre più stringenti richieste di cambiamento degli approcci assistenziali, afferma il Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Taranto, Dott. Pierpaolo Volpe.

Per il Presidente Volpe il “sistema salute” deve abbandonare una visione ospedalocentrica della sanità e proiettarsi ad una assistenza di prossimità che realizzi l’essenza delle cure primarie, ovvero quella che oggi chiamiamo la “sanità di iniziativa”.

Nel processo di cambiamento della sanità imposto dal PNRR con la realizzazione delle COT (centrali operative territoriali), con gli Ospedali di Comunità, con le Case di Comunità e con la scesa in campo di una nuova figura, l’infermiere di famiglia e di comunità, non si possono perdere di vista i valori e l’identità della Professione infermieristica per garantire un approccio etico e deontologico a tutte le pratiche assistenziali.

Per la celebrazione che si terrà il prossimo 12 maggio nella sede dell’Ordine degli infermieri di Taranto sono stati invitati diversi Consiglieri regionali e il Management ASL.