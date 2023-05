Panico in uno stabile: accende i fornelli del gas, va dalla vicina ma la porta non si apre più

Accende i fornelli del gas per preparare il pranzo e decide di andare dalla vicina di pianerottolo ma quando prova a riaprire la porta di casa risulta bloccata.



E’ quanto accaduto nella giornata di ieri intorno alle 13.30 in un appartamento di via Giustino Fortunato a Taranto. A dare subito l’allarme è stata la stessa donna che ha cercato più volte di accedere alla propria abitazione dopo essere uscita. La porta d’ingresso si sarebbe bloccata mentre i fornelli del piano cottura erano rimasti accesi dopo che lei stessa si era allontanata per andare dalla vicina di casa.



Il forte odore di gas ha peggiorato la situazione tanto da far intervenire i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto che muniti dell’autoscala hanno raggiunto il 10° piano dello stabile e, forzando la portafinestra, sono riusciti a introdursi nell’abitazione mettendo tutto in sicurezza.



Tanta paura, dunque, per la malcapitata e nessun danno a cose a persone.