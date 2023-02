Locorotondo – Ex discarica di contrada Pasqualone. È stato sottoscritto il 23 febbraio 2023 il contratto per i lavori di “Messa in sicurezza della ex discarica comunale in contrada “Pasqualone” in agro del comune di Locorotondo, mediante la rimozione della sorgente della contaminazione”.

il Primo Cittadino Antonio Bufano “L’importo del contratto è pari a € 787.801,13 comprensivo di € 24.772,03 per oneri relativi alla sicurezza del lavoro oltre a IVA 10 % per un importo complessivo di € 866.581,24. I lavori sono finanziati con le risorse del P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”- Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate” per un importo complessivo di € 3.200.000,00, che comprende anche i costi di conferimento dei rifiuti ad impianto di trattamento.

Durante la giornata di giovedì è intervenuto anche il prof. Ing Giovanni Perillo, partecipante al raggruppamento temporaneo di professionisti con mandataria la Società STAGI Srl, in qualità di direttore dei lavori provvedendo alla contestuale consegna dei lavori.

L’intervento avrà una durata di 229 giorni. L’area, avente una superficie di circa 1200 mq. È stata utilizzata per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi urbani per una profondità di circa 10 m. a seguito di specifiche ordinanze comunali n. 80 del 10 settembre 1996 e n. 88 del 8 ottobre 1996, emesse in relazione all’emergenza nella gestione dei rifiuti solidi urbani causata dalla carenza di discariche autorizzate.

Si da quindi avvio ad un intervento per la risoluzione di una problematica ambientale risalente ad oltre 20 anni addietro.