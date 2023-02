Il Sassuolo ferma il Lecce

Lecce-Sassuolo 0-1

Segna Thorstvedt per gli emililiani.

Il Sassuolo espugna Via del Mare e aggancia il Lecce in classifica. Va in gol con un colpo di testa del norvegese. Ora sono ambedue a 27 punti in classifica. Una partita molto agonistica e combattuta.



A dire il vero, il Sassuolo aveva tentato nel primo tempo a far gol sia con Bajrami che con Tressoldi. Nel secondo tempo, Thorstvedt appena entrato, sigla di testa.

Rivedendo le immagini, si evince che c’è stata una deviazione di Hjulmand. Il Lecce ha provato a reagire più volte con il solito Strefezza che, in una occasione, si è divorato letteralmente il gol.