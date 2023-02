Il Taranto perde a Potenza ma non demerita.

Purtroppo contano i gol ed i punti e delle belle prestazioni, in questo periodo del campionato, i tifosi non sanno che farsene. Nulla è perduto ma vedersi scavalcato da una più compagini che fino a qualche settimana fa distavano più di qualche punto in classifica, infastidisce, non poco.

La partita.

Dopo un primo tempo in cui avrebbe potuto prevalere l’una o l’altra squadra, con tanto agonismo, all’inizio del secondo tempo, è l’ex Salvatore Caturano a portare in vantaggio il Potenza. Gol fondamentale che permetterà ai lucani di vincere contro il Taranto.

Lunghe proteste del team di Mister Capuano per un presunto gol non concesso dall’assistente ai rossoblu. Praticamente, sulla punizione di Labriola, all’84’, conseguente all’espulsione di Caturano (tocco con le mani e secondo giallo), la palla ha toccato la traversa interna ed tornata in campo. Sembra abbia oltrepassato la riga bianca, ma non per Stefano Camilli di Foligno che resta fermo.

Al termine della gara, Capuano ha gridato ed era visibilmente scosso. Ma il suo Taranto, purtroppo, ha perso e si è fatto superare in classifica, proprio dal Potenza. Questa la realtà.

Espulso anche il diesse Luca Evangelisti del Taranto dalla panchina per proteste. Nessuno dei tarantini si è presentato in sala stampa, riteniamo in segno di protesta.

Tabellino

POTENZA- TARANTO 1-0

RETI: 58’ Caturano (P)

POTENZA 352: Gasparini; Girasole, Sbraga, Armini; Giamfy (87’ Rocchi), Del Pinto (57’ Del Sole), Cittadino (72’ Steffè), Talia, Hadziosmanovic; Caturano, Di Grazia (72’ Logoluso). Panchina: Alastra, Riccardi, Polito, Legittimo, Alagna, Verrenga, Murano, Bianchi, Schimmenti, Volpe. All. Raffaele.

TARANTO 352: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano (78’ Nocciolini), Mazza (46’ Provenzano), Crecco (43’ Labriola), Ferrara; Semprini (59’ Tommasini), Bifulco. Panchina: Loliva, Manetta, Diaby, Fontana, Citarella, Sciacca, Rossetti, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo. All. Capuano.

ARBITRO: Daniele Virgilio Di Trapani. Assistenti: Stefano Camilli di Foligno e Alessandro Munerati di Rovigo. IV: Andrea Zanotti di Rimini.

AMMONITI: Mazza, Evangelisti, Ferrara (T); Cittadino (P).

ESPULSI: Al 76’ Luca Evangelisti (ds del Taranto) per proteste. All’82’ Caturano (P) per doppia ammonizione.

NOTE: Spettatori 2.212 per un incasso lordo di 25.398 euro. Recuperi: 2’/6’. Angoli 2-2.