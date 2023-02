Covid – La Puglia torna ad alto rischio

Se pensavamo di esserci liberati per sempre del Covid, siamo fuoristrada, almeno per ora. Non vogliamo allarmare nessuno, ma non è ancora tempo per pensare a casi 0. Anzi, c’è da dire che i dati ultimi non sono confortanti. Per noi pugliesi, c’è il podio, fra le regioni più colpite negli ultimi giorni.



Iniziamo col dire che in Italia, sono 4 le regioni considerate ad alto rischio, su segnalazione del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della sanità. Nel resto d’Italia, il rischio è moderato. Marche, Puglia, Basilicata e Liguria sono le indiziate. Ciò che è importante, in questo momento, capire cosa ci sta lasciando in eredità questa infezione. Per esempio, sembrerebbe che è più alto il rischio di ammalarsi di diabete per i non vaccinati. Comunque ci sono studi precisi che stanno cercando di capire cosa ci riserverà il futuro.

Per quanto riguarda i dati di oggi 26 febbraio, in Puglia non vi è stato nessun morto e sono 129 positivi al Covid, su 3.750 test. Sono 6 le persone ricoverate in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri.