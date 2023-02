Allerta gialla nel foggiano per le piogge in arrivo. La Protezione civile dirama l’allerta gialla per il territorio, specificatamente per la zona dei Bassi Bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, il Basso Fortore, il Tavoliere, il Gargano e le isole Tremiti.

Sono previste piogge sparse a carattere temporalesco moderato.

Stesso avviso, ma per domani (27 febbraio) per 12 ore circa, per lo spostamento della perturbazione verso il centro della Puglia e del basso Ofanto