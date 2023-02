Maurizio Costanzo e il mio racconto (che presunzione…)

Maurizio Costanzo ha abbassato il Sipario per l’ultima volta. Mancheranno a tutti i suoi Consigli per gli acquisti e le sue frasi celebri. Alcune hanno segnato dei periodi, altre fatto riflettere, alcune sono passate alla storia. Ecco degli esempi: “Il pettegolezzo diverte solo noi giornalisti: ce la cantiamo e ce la suoniamo.”

“Io non odio. È troppo faticoso ricordarsi giorno dopo giorno chi e perché.”

“In un paese democratico, in uno stato di diritto, la magistratura non partecipa ai campionati di calcio e perciò non deve avere tifosi, supporter…Il problema fondamentale è il rispetto delle regole e la possibilità di contemperare legalità e diritti di una persona”.

“In Italia non ci si deve mai dimettere da nulla. Ne sono pronti, sempre, altri sette.”

“L’unica cosa che arresta la caduta dei capelli è il pavimento”.

“Abbiamo difeso e difendiamo l’autonomia della magistratura, perché l’idea che la magistratura inquirente e la pubblica accusa siano sottoposte al potere politico, sarebbe devastante”.

“Ora un governo dura meno di una gravidanza”.

“Chi poco sa, presto parla”.

“Una volta l’onestà era il minimo che si richiedesse ad un individuo. Oggi è un optional”.

“Almeno lei scrive solo se ha delle idee. Sa quanti scrittori ci sono oggi che scrivono libri senza avere delle idee?”.

Tutti abbiamo un ricordo di lui, sia via etere che appartenente alla vita reale. Proprio per questo ho deciso di raccontare cosa è stato per me il Dottor Maurizio Costanzo (mai laureato ma che, nel 2009, aveva ricevuto una laurea magistrale honoris causa in Giornalismo, editoria e multimedialità, conferita dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano).

Il mio legame con lui (uso questa parola forte per comprendere quanto sia stato importante nella mia vita il Maurizio Nazionale) iniziò nei caldi pomeriggi del 1970, quando lui conduceva la trasmissione radiofonica di successo denominata ‘Buon pomeriggio’, con Dina Luce, giornalista e scrittrice.

Ricordo ancora la mia stanza, la scrivania comprata a rate da mio padre da un rigattiere del quartiere dove abitavamo, il Maestro Tommaso e, soprattutto, la radio a transistor denominata Inter. Credo di averla ricevuta in regalo a Natale proprio perché si chiamava come la Beneamata del calcio, di cui tutta la famiglia era tifosa. La scrivania era messa contro il muro. Era comodo così per ascoltare quasi di nascosto, la mia trasmissione preferita che iniziava alle 14.10 nei giorni feriali. Tornavo da scuola alle 14.45 circa, il tempo di mangiare qualcosa velocemente e subito fare i compiti. Questo era almeno quello che lasciavo intendere ai miei. Oggi, 24 Febbraio 2023, ho compreso che, in quelle due ore che desideravo non finissero mai, io stavo studiando sì, ma non per quel che era necessario in quel momento, ma per il futuro.

Torniamo alla trasmissione. Era una sorta di contenitore del primo pomeriggio del Programma Nazionale (oggi Radio 1) ed era essenzialmente basato su conversazioni e rapidi flash dedicati a problemi civili e culturali, alternati a collegamenti diretti e brevi passaggi musicali. La perfetta sintonia fra i due bravi conduttori e ideatori del programma del programma, Dina Luce e Maurizio Costanzo, e il mix di garbo e ironia della conversazione, pur nella breve durata del programma (dal 5 gennaio 1970 al 28 luglio 1972), lasciò una traccia e un modello per le future trasmissioni e un indelebile ricordo negli oltre un milione di ascoltatori.(da Wikipedia).

Quindi, quando iniziava a parlare Maurizio, io vagavo nell’etere con lui e mi identificavo nei suoi racconti. Spesso mi segnavo le cose più importanti. E scrivevo, riportavo i termini più difficili che non si usavano, correntemente, nei nostri discorsi di ragazzi. Per me Maurizio era un fratello maggiore prestato alla radio, da cui attingere consigli per le storie amorose dei primi anni di scuola superiore. E quante poesie ho scritto in quelle ore. Una volta, con un mio scritto, ho vinto anche un concorso dove partecipavano anche alcuni insegnanti. Che soddisfazione. Poi, da grande, ho avuto la fortuna di conoscerlo ai Parioli. Come l’hanno fatto centinaia di migliaia di persone che presenziavano al Maurizio Costanzo Show. Ma io ebbi il coraggio di consegnarti un mio racconto, in una occasione e la volta dopo, lui mi consigliò di ampliarlo, di usare meno aggettivi ed evitare i personalismi nei racconti. I racconti di cui mi nutro oggi e che mi conservano la voglia di scrivere e, soprattutto, di leggere. Grazie Maurizio.