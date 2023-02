Breast Unit: stage in Francia di uno psiconcologo del Perrino. Dario Loparco, psiconcologo in servizio nell’Oncologia Medica dell’ospedale Perrino di Brindisi, è tra i vincitori del bando di Senonetwork Italia, promosso in ricordo del dottor Angelo Di Leo, e ha effettuato uno stage di un mese nell’Istituto Gustave Roussy di Parigi.

Lo stage ha aperto la possibilità a nuove collaborazioni tra il servizio di Psiconcologia dell’Istituto Roussy di Parigi e l’Oncologia medica del Perrino di Brindisi, guidata dal dottor Saverio Cinieri.

Il bando consentiva a dieci professionisti delle Breast Unit nazionali di frequentare un centro europeo con il fine di sostenere la condivisione delle conoscenze e favorire la collaborazione tra gli operatori sanitari impegnati nella diagnosi, cura e riabilitazione delle pazienti con un tumore della mammella.

Loparco ha frequentato le strutture assistenziali e ambulatoriali dell’Istituto parigino e ha collaborato con l’équipe guidata dallo psichiatra Jean-Bernard Le Provost. “Pur nella diversità di strutture e di risorse, umane e materiali – ha detto Loparco – ho constatato che abbiamo a cuore la stessa visione di interdisciplinarità per il percorso clinico-assistenziale delle pazienti affette da carcinoma mammario. Sicuramente quello che ci accomuna è la costante ricerca di miglioramento anche attraverso l’innovazione”.