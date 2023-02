NAS: controlli a studi medici diverse irregolarità. Il reparto Nas dei Carabinieri, di concerto con il Ministero della Salute, hanno effettuato una attività di controllo, su tutto il territorio nazionale, presso gli studi medici e pediatrici, al fine di accertare la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati all’ASL e svolgere una verifica sulla corretta conduzione dell’ambulatorio.

Sono stati ispezionati complessivamente 1.838 studi medici, rilevando 308 tra irregolarità penali ed amministrative.

Le non conformità più frequenti, pari al 65% delle violazioni contestate, hanno riguardato carenze igieniche degli ambienti destinati alle visite, come la presenza di attrezzature non idonee all’uso medico, impiego di locali diversi da quelli dichiarati o privi di sufficiente areazione

NAS: controlli a studi medici diverse irregolarità

I titolari degli studi sono stati segnalati alle autorità sanitarie, affinchè vengano ripristinate le condizioni di regolarità

Sono emerse alcune situazioni illecite che hanno determinato il deferimento all’Autorità giudiziaria di complessive 51 medici