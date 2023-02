Anna Oxa è tornata a parlare. Non lo ha fatto in un salotto qualunque ma in una trasmissione televisiva tra le più in vista degli ultimi anni, condotta magistralmente dalla giornalista della Rai Francesca Fagnani, denominata ‘Belve’. Il titolo, è già un tutto dire… Lo ha fatto martedì 20, in tarda serata. Forse anche questa una sua scelta: avere, all’ascolto, un pubblico selezionato.

Anna Oxa è tornata a parlare

L’incipit della brava giornalista è da Oscar. Riteniamo abbia messo a suo agio la cantate barese-albanese. “Ringrazio Anna per essersi fidata”.

Anna Oxa è tornata a parlare

Andiamo a raccontare qualche frase pronunciata dalla Oxa fra le più significative.

In merito alla sua partecipazione a Sanremo, intanto parte dal motivare l’intervista: “Sono contentissima di parlare qui perché non relaziono me, o la signora Oxa a Sanremo, ma quanto sia riuscita a portare alle nuove generazioni. Qualcosa di grande, di straordinario. Ritengo debba essere divulgato”.

Ovviamente, sotto gli occhi di tutti, vi è la classifica, dove Anna, purtroppo per i suoi fans, è giunta 25esima su 28 cantanti. Quindi, la Fagnani gliel’ha fatto notare.

Anna Oxa è tornata a parlare

La Oxa, decisa e serena, ha subito spiegato il suo punto di vista: “Non è stato capito il messaggio? Ma la gente è fuori dalla sala di Sanremo. Non esiste un voto! Il vero voto è quello che tu hai trasferito agli altri. La parola voto viene divulgato come numero, potrebbe essere qualcos’altro”.

Sta di fatto che, durante Sanremo e nel post, la signora Oxa della canzone italiana, perché fino a prova contraria, per noi resta tale, non si è mai concessa alle interviste di rito. E la giornalista gliel’ha fatto notare.

Anna Oxa è tornata a parlare

Anna, sempre più precisa, quasi chirurgica, ha risposto: “Le risposte potrebbero essere tantissime ma ci potrebbero essere delle considerazioni o dichiarazioni che, in questo momento, non possa dare. Che potrebbero anche essere legate al periodo sanremese”. Poi sottolinea: “Quando il management ti dice che non saranno rilasciate interviste, cosa si deve fare? Si deve acconsentire. Non si può condannare”.

Se si aspettavano risposte sul suo abbandono delle scene dopo la partecipazione ad Amici o Ballando con le stelle, crediamo che forse non era il caso di affondare troppo. E in questo, possiamo tranquillamente affermare, brava Anna e brava Francesca. Ora rivogliamo la sua voce. Quella conta…Non è certo un’emozione da poco…