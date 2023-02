Puglia – Piani di dimensionamento scolastico regionali 2023/24. Il Piano di dimensionamento della rete scolastica è lo strumento attraverso il quale gli Enti Locali propongono, con cadenza annuale, l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole al fine di avere istituzioni scolastiche con una popolazione definita dal legislatore come ottimale.

Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2023/24 e perfezionamento dell’offerta formativa del triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 approvata con DGR n. 2206/2021 e ss.mm. e ii. Approvazione



la riforma inserita nella manovra «si pone l’obiettivo di armonizzare la distribuzione delle Istituzioni scolastiche a livello regionale con l’andamento della denatalità. La riduzione è graduale e avrà un orizzonte temporale di dieci anni in totale.

L’accorpamento degli istituti si configura come un vero e proprio taglio lento che ancora una volta andrà a colpire le regioni e i territori più deboli. Si tratta di una scelta politica precisa, in continuità con quanto già realizzato in passato, un accanimento dettato da visione economicistica della scuola.

Attraverso il dimensionamento arriverà anche una riduzione delle “reggenze”, ovvero dei dirigenti scolastici a capo di più di un istituto in attesa della nomina di quello effettivo.