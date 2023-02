Il verde urbano o pubblico. Non è altro che il polmone verde delle nostre città, ovvero piccoli spazi o porzioni del tessuto urbano dominate dal verde e dalla natura

Come dice il termine stesso, si tratta di verde pubblico realizzato in funzione di determinate e particolari esigenze.

La definizione di verde pubblico o verde attrezzato è quella di un’area “con giochi per bambini, con impianti sportivi o per il tempo libero”

Il verde urbano ha sempre avuto uno spazio all’interno delle zone urbane o metropolitane … Il concetto di giardino pubblico si affermerà definitivamente solo nel XIV, questo concetto si sviluppa dapprima in Francia, poi velocemente per il resto dell’Europa.

Le funzioni del verde urbano

Ambientale, gli alberi immagazzinano carbonio, che aiuta a mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici nelle aree urbane;

Sociale del verde urbano che rappresenta un luogo di incontro e di aggregazione per persone di ogni età;

storico, culturale, architettonico: è il caso in particolare dei parchi che ospitano monumenti o attrazioni o che fanno storicamente parte della conformazione urbana e quindi anche dell’estetica di una città.

La gestione del verde pubblico è un servizio pubblico locale autonomo, ivi incluso il servizio rifiuti e gli altri servizi di igiene urbana.

Nello specifico alcuni passaggi fondamtali della manutenzione necessaria per il Verde Pubblico:

ordinaria della vegetazione arborea ed arbustiva;

ordinaria dei tappeti erbosi (in primis effettuando il taglio dell’erba);

gestione delle fioriture stagionali;

gestione degli impianti di irrigazione;

pulizia delle aree verdi;

ordinaria delle attrezzature ludiche, segnala al Servizio “Tutela e Gestione del Verde Pubblico – Fontane Ornamentali” gli interventi di manutenzione necessari per quanto riguarda gli elementi di arredo e delle strutture ricreativo/sportivo.

L’obiettivo generale è che la vegetazione del territorio comunale sia rispettata, mantenuta quanto più possibile integra, curata con le migliori tecniche possibili e incrementata nel rispetto delle specie caratterizzanti il contesto locale.

Gli alberi e le piante in generale migliorano, infatti, notevolmente la qualità dell’aria che respiriamo. E il nostro conseguente benessere. I primi riescono ad assorbire fino al 40% dell’anidride carbonica presente, filtrando l’atmosfera dai gas prodotti dalle nostre attività quotidiane e lavorative.