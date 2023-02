Martina Franca – Nuova piazza in zona Madonna della Sanità. Finanziata dal PNRR, prosegue celermente l’attività di progettazione. Si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi decisoria sul progetto della nuova piazza che sarà realizzata in zona Madonna della Sanità con i fondi del PNRR.

La conferenza, svoltasi in forma semplificata e in una modalità di comunicazione tra apparati in tempo reale. È stata convocata dal dirigente del III Settore – Lavori Pubblici per mettere a confronto i vari enti, uffici, autorità e soggetti coinvolti nel procedimento e acquisire in tempi ristretti pareri, autorizzazioni, concessioni e nulla osta prescritti dalle norme.

Terminata questa fase, gli uffici – così come prevede il Codice degli Appalti – ultimeranno celermente e nel rispetto dei tempi le verifiche sulla progettazione. Il prossimo step prevede le indicazioni aella gara d’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori.

Il progetto, candidato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Martina ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha ottenuto 2,5 milioni di euro che consentiranno di effettuare un importante intervento di riqualificazione urbana di uno dei quartieri di Martina cresciuto nel corso dei decenni dal punto di vista edilizio.

La realizzazione, nella zona adiacente alla parrocchia della Madonna della Sanità, di una nuova piazza dotata di arredo urbano, verde e parcheggi auto. L’opera è finalizzata a migliorare la vivibilità dei cittadini residenti nella zona, dotando il quartiere di spazi che attualmente non ha.