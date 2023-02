Carenza segretari comunali – sollecitazioni di Anci Puglia verso i Ministri. In una nota inviata al Ministro per la PA Paolo Zangrillo, al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al Ministro Affari Europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR Raffaele Fitto, e per conoscenza, al Prefetto di Bari Antonia Bellomo. Il Presidente Anci Puglia Ettore Caroppo e tornato sulla questione della carenza dei Segretari comunali, specialmente nei Comuni di piccole dimensioni demografiche. Il presidente sottolinea la funzione essenziale del segretario, in termini di efficienza, di legalità. Nella risoluzione di tutte le problematiche connesse allo sviluppo dei territori ed in particolare nell’attuazione del PNRR. Dove la mancanza del segretario o la scarsa presenza, è certamente un freno insuperabile alle iniziative da intraprendere.

“La maggiore criticità, per la carenza di tali figure centrali, – afferma nella nota Caroppo – si rileva nelle sedi comunali di fascia C, ovvero nei Comuni fino a 3000 abitanti: basti pensare che, su 2.422 sedi di Segreteria, ne risultano coperte con un titolare soltanto 207. Si tratta, drammaticamente, di una scopertura pari al 91,4% del totale. I Comuni più piccoli si trovano in grande difficoltà nel sostenere la spesa relativa alla figura, pur essenziale, del Segretario comunale.”

“Ad oggi pertanto, – per il presidente Caroppo – è essenziale che venga al più presto approvato il DPCM che rende operativo il Fondo per i piccoli Comuni, previsto dal comma 5 dell’art. 31 bis del decreto – legge n. 152/2021.

Come previsto dalla legge di bilancio, infatti, per supportare i Comuni più piccoli in difficoltà a causa della carenza di risorse finanziarie disponibili. A decorrere dal 2023 e sino al 31 dicembre 2026, sono destinate risorse per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario.

La legge di bilancio rimanda all’art. 31 bis, comma 5, del decreto-legge n. 152/2021, che, nell’istituire il Fondo assunzioni per i piccoli Comuni, prevede che tali risorse saranno ripartite con DPCM e che le stesse saranno utilizzate anche per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica.”