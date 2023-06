E Bruno Vespa porta i leader in Puglia nella Masseria Li Reni di Manduria. Ecco il programma

Nel meraviglioso scenario della Puglia, dal 10 al 12 giugno, si terrà un evento che promette di far parlare di sé: il “Forum in Masseria”.

Organizzato nella suggestiva Masseria Li Reni a Manduria, l’evento rappresenta un’occasione preziosa per mettere in risalto la bellezza e le potenzialità del territorio.

Guida di questa straordinaria kermesse sarà Bruno Vespa, ormai pugliese d’adozione, che con la sua inconfondibile competenza e carisma, condurrà l’audience in un viaggio di riflessioni e confronti su temi di attualità, dando voce alle esigenze del territorio.

Il Forum vedrà la partecipazione di un parterre de rois della politica, dell’economia e della cultura italiana: la Premier Giorgia Meloni, l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte , il Governatore della Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari Antonio Decaro, Adriano Giannola, Presidente della SVIMEZ, Pierluigi Stefanini, Presidente di Unipol e dell’Università LUISS, Valeria Fedeli, ex Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca, Dino Piacentini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Taranto e Antonella Bellomo, sovrintendente per i Beni Architettonici e Culturali della Puglia.

Un incontro di tale importanza porta a chiedersi: sarà la Puglia il prossimo scenario del G7?

Questa ipotesi è stata sollevata dalla Premier Meloni, che durante l’annuncio dell’evento ha lasciato intendere questa possibilità.

La scelta di una location affascinante come la Masseria Li Reni e la presenza di un personaggio di rilievo come Bruno Vespa, unita all’eccezionale parterre di ospiti, sembrano preludio di un evento destinato a lasciare il segno.

La Puglia si prepara, dunque, ad ospitare un forum di portata nazionale, che potrebbe anticipare un impegno di rilievo internazionale come il G7.

Un futuro promettente per una regione che dimostra, ancora una volta, la sua grande capacità di coinvolgimento e confronto.

IL PROGRAMMA

Forum in Masseria Dal 8 all’11 giugno 2023

Giovedì 8 giugno 19:00 – Inaugurazione dell’evento: Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni dialoga con Bruno Vespa

Venerdì 9 giugno 15:00 – Le nuove sfide del settore agricolo alla luce degli obiettivi del PNRR 16:30 – Prossimità. Innovazione. Uguaglianza. Le parole chiave della Missione Salute del PNRR 18:00 – La strategia italiana in un contesto geopolitico in cambiamento 21:00 – GALA DINNER – Cena Stellata a Quattro Mani a cura degli Chef stelle Michelin Paolo Gramaglia e Domenico Stile

Sabato 10 giugno 11:00 – L’impegno per la modernizzazione delle infrastrutture del Paese e per una mobilità sostenibile 15:00 – Rivoluzione verde e transizione ecologica: strategie da mettere in campo per invertire la rotta 21:00 – Cocktail di benvenuto e Cena a Buffet

Domenica 11 giugno 9:30 – L’Italia che produce: le sfide del rilancio industriale del Sud 11:30 – Il futuro della cultura italiana tra conservazione e innovazione 13:00 – Conclusioni del Forum e incontro conclusivo con Giuseppe Conte