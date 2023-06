Taranto – Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri

Sono aperte le prenotazioni per il “Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri”. Allo Stadio Erasmo Iacovone, il 24 giugno alle 21:00, ospiteremo lo spettacolo dei militari a cavallo: l’ingresso sarà gratuito.

Per poter accedere alla struttura è necessario registrarsi gratuitamente sulla piattaforma Eventbrite e prenotare il proprio posto all’indirizzo https://carosellocarabinieri.eventbrite.it/

In alternativa, dal lunedì al venerdì, sarà possibile rivolgersi all’Info Point del Comune di Taranto in Piazza Castello, dalle ore 10:00 alle ore 12:00: negli stessi orari, per ulteriori informazioni, si potrà contattare anche il numero 099 9647032”.