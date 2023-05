Arte e legalità per le scuole: intimidazioni ai sindaci. Domani incontro in Prefettura Fare il Sindaco è la soddisfazione più grande per chi decide di occuparsi dell’amministrazione della cosa pubblica. Perchè tra le cariche elettive è quella che, sicuramente, più di altre si misura quotidianamente con i problemi dei cittadini, le loro richieste, le aspettative di una comunità, i bisogni e i sogni della gente comune. Fare il Sindaco significa avere la disponibilità all’ascolto, la capacità di individuare soluzioni anche ‘bizzarre’ a fronte della scarsità di mezzi e di risorse finanziarie che diventano sempre più esigue. E anche quando il senso di impotenza è assoluta di fronte ad emergenze e calamità molto più grandi di quanto possano sostenere le fragili spalle di un Comune, il Sindaco è là ad ascoltare le lamentele dei propri cittadini, a rispondere alle loro domande, a sopportare invettive e attacchi. Un Sindaco è tra la gente e nella gente e questo lo espone, più di altri, ad attacchi e rivendicazioni.

I Sindaci sono il fronte più esposto agli attacchi del malaffare che manifestano appetiti verso la gestione della cosa pubblica. L’esercito di primi cittadini è a volte ventre molle. Sindaci e amministratori sono intimiditi o colpiti perché impegnati nella difficile affermazione della legalità, impegnati nel garantire percorsi di trasparenza e imparzialità in un contesto in cui la raccomandazione e la segnalazione del politico o del mafioso sono la norma.

Martedì 3 maggio alle 11.30, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Bari, si terrà la

cerimonia di presentazione dei cortometraggi realizzati dagli studenti pugliesi sul fenomeno delle

intimidazioni agli amministratori locali.

Per Anci Puglia sarà presente la Presidente Fiorenza Pascazio.

I docufilm sono stati girati nell’ambito del progetto “Arte e legalità per le scuole” con l’intento di

portare tra i banchi di scuola il tema delle minacce e delle intimidazioni nei confronti degli

amministratori locali, raccontando attraverso il cinema le storie dei sindaci che lavorano sotto la

pressione dei clan.

La giornata, che vedrà la partecipazione degli studenti coinvolti nel progetto, costituisce anche una

preziosa occasione di vicinanza con le istituzioni e i partner del progetto. Tra i promotori

dell’iniziativa, il ministero dell’Interno in collaborazione con quello dell’Istruzione attraverso gli Osservatori regionali istituiti nelle Prefetture.

L’iniziativa è stata coordinata dalla Prefettura di Bari e partner del progetto sono stati Regione Puglia, Anci Puglia, Avviso Pubblico, Libera, Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e Fondazione Apulia Film Commission.

Tra le scuole coinvolte ci sono l’Istituto Tecnico “Panetti Pitagora” di Bari, il Liceo “E. Pestalozzi” di San Severo, l’IT “Carnaro – Marconi -Flacco – Belluzzi” di Brindisi, l’IIS “G.Salvemini” di Alessano in provincia di Lecce.

L’evento è la conclusione di un percorso iniziato a febbraio e proseguita a tappe. In questi lunghi

mesi gli studenti hanno incontrato i dirigenti delle Prefetture della Puglia, sindaci di Anci Puglia,

attivisti di Libera e alcuni tra i primi cittadini della rete di Avviso Pubblico che hanno portato le loro

testimonianze dirette.

Il progetto Arte e legalità aveva l’obiettivo di sensibilizzare il territorio regionale, in particolar modo il mondo dei giovani, sul tema delle intimidazioni agli amministratori locali. Le ragazze e i ragazzi delle scuole, infatti, hanno preso parte ad una vera e propria officina del cinema, dentro la quale hanno imparato a trattare e modellare per il grande schermo una materia complessa e delicata: le storie di amministratori locali minacciati dai clan mafiosi.