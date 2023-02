Punto importante del Taranto a Castellammare

Juve Stabia-Taranto 0-0

Oggi è stato un Taranto dai due volti, ma efficace. Nel primo tempo forse, con un po’ più di convinzione, poteva andare in gol. Nel secondo tempo, piuttosto fortunato nel non prenderlo (palo stabiese) e parate di Vannucchi.



Per dirla franca, capuanizzato a metà. Comunque prende un punto importante, in chiave salvezza, in un campo davvero non facile e contro una squadra tecnicamente valida e ben guidata (Pochesci). Oggi, meglio i nuovi innesti ma non ancora al top.



Il gioco è più aperto ma giganteggia solo la difesa. La classifica resta decisamente buona.

Tabellino

JUVE STABIA- TARANTO

JUVE STABIA 433: Barosi; Maggioni, Cinaglia, Altobelli, Mignanelli; Scaccabarozzi, Bernardocco (67’ Maselli), Ricci (78’ Gerbo); Guarracino (61’ Silipo), Zigoni (78’ D’Agostino), Pandolfi. Panchina: Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Bentivenga, Moreschini, Picardi, Vimercati, Peluso, Volpe, Rosa. All. Pochesci

TARANTO: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano (90’ Citarella), Mazza (59’ Labriola), Crecco (59’ Provenzano), Ferrara; Bifulco (72’ Nocciolini), Tommasini (59’ Rossetti). Panchina: Loliva, Caputo, Manetta, Sciacca, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo. All. Capuano.

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari. Assistenti: Riccardo Pintaudi di Pesaro e Ivan Cataldo di Frosinone. Quarto: Daniele Aronne di Roma 1.

AMMONITI: Crecco, Romano (T); Cinaglia, Mignanelli (JS).

NOTE: Angoli 5-3