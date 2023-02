Pari combattuto fra Martina e Barletta. Martina -Barletta 1-1

Una partita che è finita pari ma poteva finire con tanti gol. Lo testimonia le azioni da gol, tipo al 6’, la traversa colpita da Cerutti. All’11’, il Martina segna con Mangialardi che beffa il portiere Piersanti da 30 mt. circa. Nemmeno il tempo di festeggiare per i tifosi martinesi che arriva, al 19’, il pareggio del Barletta con Cristallo, di testa, sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Sull’ammonizione, al 46′, di Langone, finisce il primo tempo.

Secondo tempo con le due squadre che riescono a contenere le iniziative offensive dei rispettivi avversari. Da segnalare, al 10′, fallo in area su Diaz ma l’arbitro fa continuare, non vedi gli estremi del rigore. Al 18′, punizione per il Martina, libera la difesa ospite senza affanno. Al 24’ fallo su Cerutti con conseguente ammonizione di A. Marangi. Al 26’, nel Barletta escono Maccioni e Feola entrano Ponzo e Milella. Al 34’ azione insistita del Martina che avanza il baricentro e contiene meglio le ripartenze degli ospiti che comunque restano incisivi in ogni momento del match.

Al 42’ viene ammonito Cerutti. Al 44’ entra Meneses al posto di Diaz. Al 45’ vengono assegnati 4’ di recupero. E’ un correre di qua e di là, ma senza azioni significative. Finisce in parità la gara tra Martina e Barletta, comunque una bella partita.



Foto Paolo Conserva

Serie D girone H

Bitonto-Fasano 6-3

Casarano-Altamura 3-1

Cavese-Nardò 0-0

Francavilla-Puteolana 4-1

Gladiator-Molfetta 0-2

Lavello-Brindisi 1-2

Nocerina-Afragolese 1-1

Gravina-Matera 2-3

Martina-Barletta 1-1

CLASSIFICA

Cavese 46

Nardò 43

Barletta 42

Brindisi 40

Casarano 39

Altamura 39

Matera 34

Fasano 34

Bitonto 33

Martina 29

Gladiator 26

Nocerina 26

Afragolese 23

Francavilla 22

Gravina 20

Molfetta 20

Lavello 19

Puteolana 12