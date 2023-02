Bari-Cosenza 2-1 – Apre Esposito e chiude Cheddira!

Vince la squadra di Mignani con il Cosenza, ormai l’ultima della classe. In gol Esposito e Cheddira per il Bari. Da segnalare, nel primo tempo, l’errore dal dischetto del marocchino, parata di Micai. Per il Cosenza, in gol Rispoli, ma non basta.

C’erano più di ventimila spettatori al San Nicola. L’ex Inter Esposito segna al 3′, pari di Rispoli al 24′. Cheddira, capocannoniere di sere B con 14 reti, segna al 69’. Con questa vittoria, il Bari aggancia Sudtirol e Reggina al terzo posto in classifica, a 4 punti dal Genoa, solitario al secondo posto.

Per il Cosenza, è notte fonda: ultimo con 22 punti.

Tabellino

Bari-Cosenza 2-1

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello (64’ Benali), Benedetti (64’ Molina); Botta (75′ Mallamo); Cheddira (87’ Zuzek), Esposito (46’ Scheidler). All. Mignani

Panchina: Frattali, Matino, Antenucci, Morachioli, Ricci, Bellomo, Dorval

Cosenza (4-3-3): Micai; Rispoli, Vaisanen, Rigione, D’Orazio (58’ Martino); Brescianini (70’ D’Urso), Calò (79’ Delic), Praszelik (58’ Voca); Zarate (70’ Nasti), Finotto, Marras. All. Viali

Panchina: Marson, Meroni, Salihamidzic, Agostinelli, Venturi, Zilli, Cortinovis