CJ Taranto-Juve Caserta – Parla Olive

CJ Taranto-Juve Caserta, coach Olive: “In fiducia ma coi piedi per terra”

I rossoblu sfidano al Tursport l’ex Biagio Sergio e vanno a caccia della quarta vittoria di fila. Palla a due alle ore 18 domenica, radiocronaca su Radio Cittadella

Provaci ancora CJ Basket Taranto! Rossoblu a caccia di un’altra vittoria, di un altro scalpo prestigioso per allungare il filotto di successi importanti delle ultime settimane. Questa domenica al Tursport sarà di scena la Ble Decò Juve Caserta, gloriosa e storica squadra del panorama nazionale della pallacanestro italiana. Palla a due alle ore 18 per la 19sima giornata, quarta di ritorno, del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Taranto è in striscia e in fiducia. Dopo la vittoria a Pozzuoli contro il fanalino di coda, primo successo del 2023, Conte e compagni hanno calato il tris e che tris! Due imprese, una dietro l’altra. Due settimane proprio al Tursport è caduta la capolista Ruvo, sette giorni fa è stato il turno di Sant’Antimo battuta a domicilio dai rossoblu. Si chiude quindi contro un’altra campana un trittico importante di scontri diretti per la squadra di coach Olive che pur restando ancora ottava in classifica ha accorciato di molto le distanze, a -2 dal 4° posto, a -4 dal 3°.

Proprio l’allenatore del CJ Taranto, coach Olive commenta così il momento del campionato cussino: “Sicuramente per noi sono stati due risultati, gli ultimi, molto importanti contro due squadre con roster costruiti per competere per il vertice della classifica – ha detto il tecnico intervistato dalla pagina Facebook ‘B come Basket’ – E’ un mese per noi caratterizzato da tutti confronti con squadre campane ed è certamente il periodo più duro all’interno del campionato. Partire bene con il successo contro Sant’Antimo è stato importante ma adesso ci aspetta una sfida contro una squadra blasonata e di grande tradizione come Caserta che sta facendo molto bene ed ha appena interrotto la lunga striscia di vittorie di Roseto e dunque sarà una partita molto difficile contro un roster che fa della fisicità e del tiro da tre punti le proprie armi principali”.

La Ble Decò JuveCaserta 2021 sta cercando di riportare agli antichi splendori la storica società casertana che ha visto tra i suoi roster la legenda Oscar Schmidt e soprattutto ha vinto uno scudetto storico nel ’91 con Marcelletti in panchina e i vari Vincenzo Esposito, Nando Gentile e Sandro Dell’Agnello in campo. La JuveCaserta di oggi è una squadra di spessore con tanti lunghi ‘tiratori’, un play di scuola americana Diego Jordan Lucas, classe 1996, con cambi di velocità e arresto-tiro, e giocatori importanti come Mei, Drigo e Sperduto che avrebbe dovuto giocare in A2 ma dopo il fallimento di Roma si è ritrovato in B. Senza dimenticare ovviamente l’ex rossoblu Biagio Sergio che Taranto riabbraccerà con piacere prima di dargli battaglia sportiva sul parquet.

Presentando la gara dai canali ufficiali bianconeri, coach Luise evidenzia che «Taranto con le ultime due vittorie, in casa contro Ruvo e fuori contro Sant’Antimo, ha dimostrato tutto il suo potenziale di squadra da primi posti. Il quintetto per esperienza e talento vale sicuramente una delle prime quattro/cinque posizioni del girone; in più i giovani dalla panchina stanno dando il loro contributo in termini di freschezza ed entusiasmo. Sarà una partita molto difficile, che dovremo affrontare con la massima concentrazione sui due lati del campo, solo così avremo possibilità di fare seguito a ciò che abbiamo fatto domenica scorsa (vittoria su Roseto, ndr)».

Arbitri dell’incontro: Vito Castellano di Legnano (Mi) e Marco Schiano Di Zenise di Trieste.

E come sempre c’è da riempire il Tursport! Ci si attende il pubblico della grandi occasioni con gli spalti, che come due settimane fa si riempiranno anche di coloro che hanno acquistato L’Edicola del Sud in settimana con il coupon omaggio all’interno.

BIGLIETTI – Biglietti disponibili fino a sabato sera presso lo store del CJ Basket Taranto, Shopping Sport, in via Campania angolo Corso Italia, al costo di 7 euro, ridotto 4 euro per donne e

under 21. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1). Prevendita on line sulla piattaforma Liveticket, basta andare al link dedicato della pagina dei rossoblu www.liveticket.it/cjbaskettaranto: quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 7.70 (donne e under 21 ridotto a 4.40 euro; prezzi compresi dei diritti di prevendita. Biglietti disponibili fino a esaurimento. I tagliandi restanti saranno messi in vendita a ridosso della partita a partire dalle 17 circa presso il botteghino del Tursport. Si ricorda che ciascun biglietto dà diritto a uno sconto del 15% c/o i locali Old Wild West tra cui quello di nuova apertura a Taranto.

MEDIA – Diretta tv e streaming su Lnp Pass solo per abbonati. Diretta radiofonica sui 96.5fm stereo e in streaming radio su Cittadella la Radio anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.