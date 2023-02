Taranto Anteas: “La Puglia con le donne”Progetto di difesa personale. L’ANTEAS (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà), con sede a Taranto in Corso Umberto I n.144, nell’ambito del progetto regionale: “La Puglia con le donne”, ha proposto al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S.“ Principessa Maria Pia”, prof.ssa Giovanna Santoro, un Progetto di difesa personale, denominato: “Difendiamoci Insieme”, rivolto ad un gruppo di giovani alunni dell’Istituto.

L’idea progettuale, subito accolta dalla Dirigente, è scaturita dalla cronaca quotidiana che riporta, sempre più spesso e con maggiore frequenza, episodi di aggressioni, stupri e scippi, perpetrati a danno di donne, vittime non solo da parte di malviventi sconosciuti ma anche di uomini legati a loro affettivamente.

Per contrastare questa violenza l’ANTEAS, con questo Progetto, ha voluto offrire un ulteriore supporto alle normali attività motorie agli alunni che, con la guida del Maestro di Karate, Gennaro Setaro, acquisiranno le abilità necessarie per potersi difendere in caso di aggressioni.

Inoltre, lo psicologo- psicoterapeuta Carmine Iannelli, li aiuterà ad interiorizzare abiti mentali volti a migliorare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità.

Per parità di genere il Progetto è rivolto non solo alle ragazze ma anche ad alunni di sesso maschile, per realizzare una più completa finalità educativa, fatta di consapevolezza e di rispetto verso l’altro, indipendentemente dal genere.