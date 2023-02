La Puglia sugli scudi a Sanremo

La Puglia è ben rappresentata, anche quest’anno, al Festival di Sanremo. Tra i così detti big, è tornata in gara la tanto discussa Anna Oxa, nata a Bari ma con cittadinanza albanese. Ma, con la lista ufficiale dei duetti e delle cover e con l’annuncio dei super-ospiti da parte di Amadeus, si è compreso che ci saranno altri pugliesi avrebbero rappresentato la Puglia.

Il rapper milanese Lazza, che partecipa alla competizione con la canzone “Cenere” e poi in coppia con Emma Marrone, nata a Firenze ma da famiglia leccese e residente a Lecce, reinterpreterà “La fine” di Tiziano Ferro. La grande novità tutta pugliese, sarà il ritorno di Renzo Rubino di Martina Franca (questa sera) che, con Levante, interpreterà “Vivere” di Vasco Rossi. A sua volta, Anna Oxa duetterà con il violoncellista, dj e producer Iljard Shaba. Riproporrà “Un’emozione da poco”, brano di Ivano Fossati con cui debuttò al Festival di Sanremo nel 1978, classificandosi al secondo posto. Altro pugliese molto atteso, ma in veste di super-ospite e anche co-conduttore della serata dell’8 febbraio, è stato Al Bano, di Cellino San Marco. Si è esibito in una sorta di trio con Massimo Ranieri e Gianni Morandi. C” è anche Carolina Bubbico, di Lecce, che dirige l’Orchestra del Festival di Sanremo per le esibizioni di Elodie, in gara con “Due”.

Al Bano. Al Bano ha partecipato quindici volte a Sanremo, come cantante in gara, anche se le esibizioni che tutti ricordano di più, sono le cinque in cui era in coppia con Romina Power. Amadeus sembra particolarmente legato all’artista di Cellino tanto che, nel 2020 lo riportò alla kermesse proprio con Romina. Questa volta ha diviso il palco con Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

Da noi intervistato, ci ha raccontato di essere stato emozionato per tutto il tempo: “Con Gianni e Massimo, è praticamente un sogno che si è avverato. E’ stata una cosa bellissima evocativa e propositiva. Finalmente siamo riusciti a farlo. Ci provavo da lungo tempo, forse vent’anni. Finalmente è accaduto e, siamo certi, è stato un grande successo”.

I tre numeri uno della canzone italiana, si sono esibiti insieme ed è un qualcosa di veramente speciale. A dire il vero, Gianni Morandi, con un trio, formato con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggieri, vinse il festival nel 1987 con quel “Si può dare di più” che ancora oggi si canticchia in periodi sanremesi. Alla nostra domanda se avesse mai pensato di fare il direttore artistico della kermesse più popolare di sempre, Al Bano Carrisi ci ha risposto, ironicamente, con una battuta: “E perché? Che ho fatto di male?”. Poi, nella conversazione, ci ha ricordato di aver organizzato, per 4 anni, una manifestazione canora di livello internazionale, proprio nella sua terra, a Cellino San Marco.

Comunque, giorno otto febbraio, insieme a Morandi e Ranieri, ha omaggiato la canzone italiana. Tanto ambita e ricercata nel mondo. Al Bano ci ha voluto ricordare che sarà in concerto nel 2023 con “È la mia vita”, in tutta Italia e con qualche possibile capatina all’estero. Il 2023, per Al Bano, segnerà un traguardo importante per la sua vita. Infatti, il 20 maggio compirà 80 anni con ben 60 di carriera alle spalle.

Renzo Rubino. Renzo Rubino duetterà (questa sera) con Levante a Sanremo.

La lista dei duetti al Festival di Sanremo 2023 si arricchisce di un’altra accoppiata inedita. Trattasi di due cantanti affermati. Renzo è anche cantautore, con importanti esperienze a Sanremo.

Nel 2013 partecipò alla più importante kermesse musicale italiana nella categoria Giovani, con un singolo intitolato “Il postino”. La canzone, oltre ad avere un grande successo, si posizionò al 3º posto e si aggiudicò il Premio della Critica “Mia Martini”.

Oltre alle tante manifestazioni canore dove confermò il suo talento, Renzo Rubino tornò al Festival di Sanremo nel 2014, questa volta nella categoria Campioni. Presentò due brani che brani, “Ora” e “Per sempre e poi basta”. Con il brano “Ora”, si classificò al 3º posto nella classifica finale, mentre l’orchestra gli assegnò il premio come Miglior Arrangiamento Sezione Campioni per l’altro brano in concorso. Praticamente il vincitore morale del Festival.

Mentre uscivano i suoi album, nel 2018 tornò al Festival di Sanremo con il brano “Custodire”, arrangiato e diretto dal Marcello Faneschi, presente anche nelle altre occasioni, della competizione sanremese.

Questa volta sarà ospite e sarà in coppia con Levante. Si esibiranno con “Vivere” di Vasco Rossi.

Emma Marrone. Emma Marrone non sarà concorrente a Sanremo 2023. Ha dichiarato di esserci andata l’anno scorso solo per esaudire un desiderio del papà che morì poco dopo. Molto contenta di duettare con il Rapper milanese Lazza, soprattutto per la canzone che eseguiranno, ovvero “La fine” di Tiziano Ferro. Nel 2022, per Emma Marrone fu la terza volta da concorrente all’Ariston. La prima volta, nel 2011, si esibì in coppia con i Modà, con il brano “Arriverà” e conquistò il secondo posto, alle spalle di Roberto Vecchioni. L’anno dopo, invece, vinse con la canzone “Non è l’inferno”.

Anna Oxa. ha partecipato al festival per ben 15 volte, ma nel 94, era conduttrice. Debuttò a Sanremo nel 78 con “Emozione Da Poco” ed arrivò al secondo posto. Quell’anno vinsero i Matia Bazar con “E Dirsi Ciao”. La canzone che più ha avuto successo a Sanremo, l’ha cantata con Fausto Leali: “Ti lascerò”, nel 1989. Arrivò terza. Manca dal dal 2011, anno della sua contestazione per via dell’eliminazione. Poi una lunga pausa fino ad oggi. Quindi, dopo 12 anni di silenzio, Anna Oxa è tornata sul palco che l’ha consacrata.

Carolina Bubbico. Carolina Bubbico è una pianista, cantante, compositrice, arrangiatrice e direttrice d’orchestra. Quindi è una musicista completa di 33 anni appena compiuti. È attiva sulla scena musicale dal 2011 quando esordì con l’originale progetto in solo “One girl band” che la vedeva impegnata nell’uso di più strumenti musicali, una loop machine, le percussioni oltre alla voce e al pianoforte. È sul palco di Sanremo per dirigere l’Orchestra per le esibizioni di Elodie, in gara con “Due”.

Quindi, un bel pezzo di Puglia sulla costa ligure, tanta genuinità alla portata di tutti.

Francesco Leggieri