Selenia Orzella: un’inviata Rai tutto pepe da Taranto

Selenia Orzella sta vivendo il suo Sanremo in maniera davvero particolare. Sicura di se, sempre sul pezzo, è ambita da tutti gli artisti per il suo essere diretta, semplice e simpatica, oltre che molto bella.

Tarantina d.o.c., è figlia d’arte. Il suo papà Lello era un anchorman dello spettacolo pugliese. Quel che pochi sanno è che nasce come ballerina. Diplomata all’Accademia nazionale di danza di Roma, inizia la sua carriera come ballerina per diversi programmi televisivi e tournée teatrali.

Nel 2013 diventa il volto del canale I like tv.it dove conduce diversi programmi tv tra i quali Senza Rete.

Dal 2016 al 2019 è inviata dei programmi Tv Nemo – Nessuno escluso e Popolo sovrano, in onda su Rai 2 e nell’estate 2019 entra a far parte della squadra de La vita in diretta.

Dal 2021 lavora come inviata nel programma Oggi è un altro giorno, in onda tutti i giorni su Rai 1.

Anche come nel Cinema si è fatta valere. Protagonista in Marpiccolo, regia di Alessandro Robilant nel 2009, attrice anche in Loro chi?, di Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci.

